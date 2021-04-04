Популярная среди подростков певица Надя Дорофеева похвасталась количеством фанатов и обольстительно прогнулась в разных позах

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм популярная певица, тренер "Голосу Країни", Надя Дорофеева, похвасталась тремя миллионами подписчиков в TikTok. Она разместила ролик, в котором прогибается в разных позах демонстрируя свою зачетную фигурку, соблазнительные наряды и красивое личико. В посте знаменитость написала:

"Воооу ☄️ Воооооооу !! Вас у меня в ТИК-ТОК стало 3 МИЛЛИОНА 😱 Это приятно, благодарю вас 💚. С кем бы вы хотели видеть тик-ток коллабы? Кто нра? Напишите 🙏 И если вдруг вы ещё не подписаны, не забудьте это сделать, чтобы не пропускать видосы 😉", - написала Надя Дорофеева свои истинным фанатам.

Поклонники по достоинству оценили пост Нади, и засыпали звезду поздравлениями и комплиментами, не забывая ответить на вопрос Нади о коллабах. В результате всего за несколько часов лента Дорофеевой наполнилась комментариями. Видимо, поклонники до сих пор не забыли группу "Время и Стекло" и Надю с Позитивом. Коллабы с Позитивом в просьбах фанатов были даже чаще чем с мужем Нади Дантесом. Хотя, стоит отметить, что предложений поступило очень много. Вот, что пишут поклонники:

"Поздравляем!", "Дальше - больше!", "Лучше бы сына Дантесу родила", "Я скачал tiktok благодаря вам, за вас. Мне нравятся все твои видео, приятно видеть, как ты танцуешь и смеешься. Мои любимые видео - это те, которые ты снимаешь с Вовы❤️", "КРУТЫШКА❤️", "Поздравляю👏👏👏", "Колаба может быть с Лёшей Димой Вовой❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍", "С Потапом, Позитивом, Дантесом ну и мамой", "Температура плавления метала достигнута 😉 🔥🔥🔥🔥🔥", "Ваууу ну такие Тик Токи красивие😍😍", "Ой такая красивая😍😍", - написали поклонники.

Напомним, что Дорофеева зажгла с Монатиком прямо в машине, Дантес не выдержал: "Жалко, что у меня нет..."

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