Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в белом боди с вырезами не постеснялась показать себя
Дженнифер Лопес славится не только своим чувством стиля на красных дорожках, необычными клипами и эпатажными выступлениями. Артистка еще может показать себя в разных ролях в фильмах и сериалах, а также во время работы над рекламными фотосессиями.
Так как Дженнифер считает своим главным «козырем» ноги, она практически в каждой фотосессии выставляет их напоказ любым удобным способом и не боится критики. Причем 51-летняя Лопес повторяет: уколов красоты она якобы не делает, все это заслуга простого ухода за собой. И хотя в это с трудом верится, в остальном тело звезды такое же подтянутое.
В белом боди с вырезами и колготках с россыпью серебряных камней ей удалось создать дерзкий образ холодной королевы, которая покрутилась на рояле. Просто уложенные волосы и вечерний макияж также удачно омолодили звезду. А вот отсутствие белья сделало ее более првлекательной.
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До этого 51-летняя звезда создала образ светской львицы и на выступлениях преподносит себя соответствующе. В коротком серебристом мини-платье Дженнифер не смогла прикрыть достоинства и ее маленький наряд тут же задрался посреди выступления.
«Красивое тело, какая роскошная; правильно, хватит сдерживаться; Джен, не балуйся!; какие благородные порывы; Красота неимоверная, хватит двигаться; роковая Джен; рассмотрите поближе; богатый 🎃 отъезд; моя любовь, вот вам и королева; но все вкусно спасибо; Ух, она идеальна 😩✨; Невозможно смотреть на вас без остановки сердца».
Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".