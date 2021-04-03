Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в белом боди с вырезами не постеснялась показать себя

Дженнифер Лопес славится не только своим чувством стиля на красных дорожках, необычными клипами и эпатажными выступлениями. Артистка еще может показать себя в разных ролях в фильмах и сериалах, а также во время работы над рекламными фотосессиями.

Так как Дженнифер считает своим главным «козырем» ноги, она практически в каждой фотосессии выставляет их напоказ любым удобным способом и не боится критики. Причем 51-летняя Лопес повторяет: уколов красоты она якобы не делает, все это заслуга простого ухода за собой. И хотя в это с трудом верится, в остальном тело звезды такое же подтянутое.

В белом боди с вырезами и колготках с россыпью серебряных камней ей удалось создать дерзкий образ холодной королевы, которая покрутилась на рояле. Просто уложенные волосы и вечерний макияж также удачно омолодили звезду. А вот отсутствие белья сделало ее более првлекательной.

До этого 51-летняя звезда создала образ светской львицы и на выступлениях преподносит себя соответствующе. В коротком серебристом мини-платье Дженнифер не смогла прикрыть достоинства и ее маленький наряд тут же задрался посреди выступления.

«Красивое тело, какая роскошная; правильно, хватит сдерживаться; Джен, не балуйся!; какие благородные порывы; Красота неимоверная, хватит двигаться; роковая Джен; рассмотрите поближе; богатый 🎃 отъезд; моя любовь, вот вам и королева; но все вкусно спасибо; Ух, она идеальна 😩✨; Невозможно смотреть на вас без остановки сердца».

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".