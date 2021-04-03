Жена музыканта и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин восхитила соблазнительным видом

Как передает Politeka.net, Дарина Эрвин покорила немолодого Цекало в 2018 году, а уже в 2019 году парочка сыграла свадьбу в США. Эрвин - художница, которая рисует обнаженные тела. Кроме этого, девушка иногда снимается в кино.

Как известно, Эрвин намного моложе Александра. Она достаточно редко публикует у себя в сети фото и рассказывает о личной жизни. На свежем снимке, который появился в Инстаграм, девушка позировала в бикини на солнечном пляже. Красотка засветила свои сладкие места, которые так любит 60-летний Цекало. Стоит отметить, что у Дарины очень женственная фигура с мягкими изгибами.

«Не могу дождаться, чтобы рассказать своему терапевту об этом месте!», - подписала фото Эрвин.

В комментариях молодой красотке оставили массу приятных слов.

«Ахах, описание топ топ», «Да... красивая... аж, бесит», «Оу май гад», «Кайф», «А кроме психотерапии никак???», «Совершенна», «вы оччччень красивая», «Гибрида из моря выходящая», «Удивительно», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Эрвин четвертая жена Цекало. Ранее он был женат на Лолите Милявской и сестре Веры Брежневой Виктории.

Напомним, что экзотическая жена Александра Цекало пленила размером бюста в микро-топе: «Сладкая конфетка».

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