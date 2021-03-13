Дружина відомого продюсера і музиканта Олександра Цекало Дарина Ервін похвалилася своїм красенем

На фото красуня позувала в білому вбранні з великим декольте. Дарина знімала себе крупним планом, демонструючи свого друга-собаку. Тварина була в подиві на кадрі, але Ервін не переживала, красуня посміхалася, хвалячись бездоганністю. Дружина Цекало зібрала волосся в кіски, а образ доповнила невеликою прикрасою на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторіночку знаменитості.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Що це за порода?) ", "Красуня", "вілли весело", " Боже ..що з очима?".

Відомо, що Дарина у Олександра вже четверта дружина. Парочка почала відносини в 2018 році, а в 2019 році зареєстрували Беверлі-Хіллз, місті у Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, США.



Нещодавно подружжя вирішило завести собаку. Це мила тварина, дуже сподобалася Олександру і Дарині. Собака отримала ім'я Гейша.

Ми писали, що молода дружина відомого музиканта і продюсера Олександра Цекало, актриса і художниця Дарина Ервін показала свою пляжну фігуру на відпочинку.

Для пляжного відпочинку Дарина вибрала купальник-бікіні з білим верхом і темним низом. При цьому, ліф у вигляді двох невеликих трикутничків тканини ледь справляється з пишними грудьми красуні.

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