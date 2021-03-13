Жена известного продюсера и музыканта Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась своим красавцем
На фото красотка позировала в белом наряде с большим декольте. Дарина снимала себя крупным планом, демонстрируя своего друга - собаку. Животное было в недоумении на кадре, но Эрвин не переживала, красотка улыбалась, хвастаясь безупречностью. Жена Цекало собрала волосы в косички, а образ дополнила небольшим украшением на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страниччку знаменитости.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
"Что это за порода?)", "Красотка", "Виллы весело", "Боже ..что с глазами?".
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Известно, что Дарина у Александра уже четвертая жена. Парочка начала отношения в 2018 году, а в 2019 году зарегистрировали Беверли-Хиллз, городе у Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США.
Недавно супруги решили завести собаку. Это милое животное, очень понравилась Александру и Дарине. Собака получила имя Гейша.
Мы писали, что молодая жена известного музыканта и продюсера Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин показала свою пляжную фигуру на отдыхе.
Для пляжного отдыха Дарина выбрала купальник-бикини с белым верхом и темным низом. При этом, лиф в виде двух небольших треугольничков ткани едва справляется с пышной грудью красотки.
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