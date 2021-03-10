У Олександра Цекало і молодої дружини поповнення в родині

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на фан-аккаунт дівчини, четверта за рахунком дружина співака і кінопродюсера Олександра Цекало Дарина Ервін, є моделлю, актрисою і художником. Така талановита особистість припала до душі артисту у 2018 році, а у 2019 подружжя вирішило зареєструвати свої відносини в Беверлі-Хілз.

Обраниця набагато молодша Олександра, не любить розповідати про своє особисте життя. Фанати дізнаються про новини зі сторінки Ервін, де Дарина публікує нові фотографії.

Відомо, що Цекало був до цього кілька разів одружений. З найбільш його відомих дружин можна назвати Лоліту Мілявську і молодшу сестру телеведучої і співачки Віри Брежнєвої, Вікторію.

Про останню дружину Дарину відомо, що вона з'явилася на світ в Казахстані.

В основному проживає пара в Сполучених Штатах Америки. Це сталося через те, що, будучи модель, молода жінка об'їздила весь світ. Її вибір зупинився на США, вона вважає, що це найзручніша і відповідне місце для життя.

Мовою свого спілкування вони називають англійську, оскільки так зручно двом. Ервін також стала зніматися в кіно, але це не проекти її чоловіка. Справа в тому, що модель і актриса має сильний акцент, а він викликає сором. Займається вона і написанням сценаріїв для зарубіжних кінокомпаній.

Нещодавно подружжя вирішило завести собаку. Це мила тварина, дуже сподобалася Олександру і Дарині. Собака отримала ім'я Гейша.

На сторінці Дарини з'явилося фото, де дружина Цекало позує, тримаючи на руках собаку. Все сіреньке, тобто в кадрі переважає сірий колір. Наряд і колір собаки практично збігаються.

Передплатники відзначили публікацію: "красуня. Красивий".

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