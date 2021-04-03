Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, чем радует мужа на выходных

Как передает Politeka.net, Сумская одна из самых востребованных актрис в Украине. Несмотря на карантин, она гастролирует по разным городам вместе со своим мужем, актером и новой звездой «Голосу країни» Виталием Борисюком. Недавно актриса была со спектаклями в Днепре, Чернигове и Харькове.

Из-за плотного графика у актрисы очень мало свободного времени, но в выходные она любит побаловать семейство различными вкусняшками. Известно, что Сумская очень любит готовить.

В этот раз актриса показала шоколадные конфеты, которые она приготовила собственноручно.

«Пирожные смородиновые, с греческими орехами в шоколадной глазури», - похвасталась Сумская своими кулинарными талантами.

Также актриса показала, в какой восторг пришел ее муж от таких сладостей. Борисюк показал неподдельную радость, предвкушая вкусное чаепитие.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с родной сестрой, актрисой Наталией. Ольга не стала раскрывать все подробности их вражды, но призналась, что сестра упрекает ее за съемки в сериалах, которые продаются в Россию.

Напомним, что 54-летняя Ольга Сумская погрелась на солнышке, показав настоящую женскую силу: «Душа просит…».

А еще Politeka писала, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".

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