Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, чем радует мужа на выходных
Как передает Politeka.net, Сумская одна из самых востребованных актрис в Украине. Несмотря на карантин, она гастролирует по разным городам вместе со своим мужем, актером и новой звездой «Голосу країни» Виталием Борисюком. Недавно актриса была со спектаклями в Днепре, Чернигове и Харькове.
Из-за плотного графика у актрисы очень мало свободного времени, но в выходные она любит побаловать семейство различными вкусняшками. Известно, что Сумская очень любит готовить.
В этот раз актриса показала шоколадные конфеты, которые она приготовила собственноручно.
«Пирожные смородиновые, с греческими орехами в шоколадной глазури», - похвасталась Сумская своими кулинарными талантами.
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Также актриса показала, в какой восторг пришел ее муж от таких сладостей. Борисюк показал неподдельную радость, предвкушая вкусное чаепитие.
Ранее мы писали, что Ольга Сумская рассказала о сложных отношениях с родной сестрой, актрисой Наталией. Ольга не стала раскрывать все подробности их вражды, но призналась, что сестра упрекает ее за съемки в сериалах, которые продаются в Россию.
Напомним, что 54-летняя Ольга Сумская погрелась на солнышке, показав настоящую женскую силу: «Душа просит…».
А еще Politeka писала, что 54-летняя Сумская в костюме-балахоне и кроссовках обескуражила внешним видом: "Оля, ну зачем...".
Также Politeka сообщала, что конфликт между Ольгой Сумской и ее сестрой-актрисой Натальей, выяснилась печальная причина: "Я все равно ее...".