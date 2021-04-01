Відома українська актриса Ольга Сумська повернулася в своє рідне місто, щоб підзарядитися енергією
Як передає Politeka.net, Ольга часто радує шанувальників своїми фото і відео, вражаючи красою і нев'янучою молодістю. Цього разу Сумська опублікувала серію фото, зроблених у Запоріжжі, куди вона приїхала з виставою. Незважаючи на карантин, актрисі вдається гастролювати по Україні з виставами.
Як виявилося, сама Сумська родом із Запоріжжя. Вона з'їздила на Хортицю, пройшлася до школи, в якій навчалася і насолодилася прогулянками по рідному місту. Як зізналася актриса, для неї Хортиця-місце сили.
"Привіт,моє рідне Запоріжжя!❤️Я знову на Хортиці!Підзарядилась силою Запорізької Січі💪🏼💛💙,встигла побувати біля моєї школи номер 1 на вул.Шкільній і мого прекрасного театру ім .Магара!Це вже стало доброю традицією...Ностальгія...Душа просить,бо це моє дитинство", - підписала фото зірка.
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У коментарях актриса отримала багато відгуків.
"Дуже красива жінка!", "Красуня", "Ура!! Чекаємо з нетерпінням", "Краща актриса в Україні", "Оля, яка ж ви красива жінка, захоплююся вами ще з дитинства", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що трагедія потрясла Ольгу Сумську, Гаріка Кричевського та інших зірок, сумні подробиці: "Прощай, Сашуля!".
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