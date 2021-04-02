Відома актриса Ольга Сумська зізналася, чому відносини між нею і сестрою Наталією в критично-напруженому стані

Як передає Politeka.net, на Youtube-каналі "TalaVision"знаменита актриса Ольга Сумська зізналася, що не змогла зберегти з сестрою Наталією близькі стосунки.

В інтерв'ю ольга не стала розповідати головну причину, проте згадала, що Наталя дорікає її за те, що Ольга знімається в серіалах, які продаються в Росію. За словами Ольги зрозуміло, що не тільки це стало причиною розбрату, але цей факт став вагомим у розбраті двох сестер-актрис.

Ольга заявляє, що не знає, кому в яку країну серіал піде, адже вона знімається в Україні, з українськими режисерами, і українськими продюсерами. І не в її компетентності знати, куди можуть продати той чи інший серіал.

"Ти знімаєшся в українському кіно, де є українські продюсери, українські актори, і заїжджі російські колеги-актори. Ти можеш передбачити, що це буде в Росії? Коли я знімалася в кріпосній, вони голосно кричали, що в Росію не продадуть. Ну то що? І ось, коли сьогодні кріпосна вже третій сезон, вони запросили на головну роль актрису з Росії...",- розповідає Ольга Сумська.

Ольга Сумська зізналася, що сумує за сестрою, проте нічого не захотіла тій сказати. Вона заявила, що немає сенсу щось говорити людині, до якої все одно не дійде. Тоді ведуча запитала, чому? Ольга заявила, що знає "чому", але говорити не буде.

"Я все одно її люблю, наше дитинство, те, як все це народилося в сім'ї...",- заявила знаменитість. Ольга розповіла, що сім'я сумських легендарна, її батьки, одні з найталановитіших акторів. Мама Ольги і Наташі, за словами актриси, абстрагується від проблем, вона застосовує до всього почуття гумору.

"Я завжди з великою повагою ставлюся до Наталки, як до однієї з найталановитіших актрис в Україні. Її досвід для мене завжди авторитет... А теплота до неї завжди жевріє в моєму серці", - підсумувала Сумська.

Шанувальники із задоволенням послухали історію Ольги Сумської, і залишили безліч коментарів актрисі. Фанати похвалили актрису Ольгу за її експресію, талант, прекрасне щире інтерв'ю.

Деякі підкреслили, що вона неймовірно талановита і добра. Інші засудили за відсутність цінностей.

"Красива, доглянута жінка талановита приклад для багатьох, і сім'я хороша у них з Борисюком Позитив!", "Дуже приємно і цікаво було дивитися і слухати!!!", "Сумська дійсно чудова, добра і відкрита людина! Хто з нею один раз поговорить або подивиться спектакль або кіно - полюбить її на завжди!",- відгукнулися шанувальники Ольги.

"Актриса, яка публічно хоче всидіти на двох стільцях, привіт подружці Єгоровій", "Наталя-громадянка своєї держави, а її сестра-какаяразніца", "Так хто ж зізнається, що заробляння грошей стоїть трохи вище за якісь там громадсько-патріотичні та етичні принципи! Легше дурником прикинутися і казати: "а я не знала, або яка різниця, або мені сім'ю годувати треба" і т. д.", - написали критики.

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