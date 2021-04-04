Украинская певица, бэк-вокалистка Олега Винника Таисия Сватко, которую называют его тайной женой, взбудоражила публику смелым образом

Как сообщает Politeka.net, Таюне (так называет себя певица) долгое время выступает с Олегом Винником, но свои отношения со звездным красавцем не подтверждает. Молчит и артист. Впрочем, это не мешает поклонникам считать их парой. В сети создано множество фан-страничек Таюне, где поклонники восхищаются ее неувядающей красотой и талантом.

На свежем фото, которое появилось в социальных сетях, Таисия предстала в красивой кружевной кофте, которая просвечивалась, открывая взору идеальные формы эффектной блондинки. Свою фигурку Таюне подчеркнула штанами с высокой посадкой, которые идеально сели. Образ 47-летняя певица дополнила очень необычными босоножками на высоком каблуке.

«Талисман», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях Таюне оставили массу отзывов. Поклонники хвалили ее за прекрасный внешний вид, но не обошлось и без замечаний. Фаны расстроились, что Таюне большую часть времени выступает в черном.

«Наша любимая принцесса», «Шикарная», «Идеальное изваяние», «Это любовь», «Супер», «Мои аплодисменты», «Наша звездочка», «У вас красивый голос», «Таечка. Опять в темном и такая худенькая», «Таечка опять в тёмном! Хотелось бы увидеть в светлой, яркой одежде!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".

Как сообщала Politeka, тайная жена Олега Винника ошеломила появлением в полупрозрачном наряде и на каблуках: "Такая худенькая...".

Также Politeka писала, что Олег Винник огорошил признанием о беременных от него девушках: "Друзья мои, это...".