Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його таємною дружиною, розбурхала публіку сміливим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram 47-річної Таїсії Сватко (справжнє ім'я артистки) опублікували яскраве фото, на якому зірка позувала на сцені.

Публіка із задоволенням стежить за життям Таюне та її творчими успіхами. Вже давно в Мережі ходять чутки, що саме вона є справжньою дружиною Винника, який ніколи не розповідає про свою сім'ю, ретельно зберігаючи за собою статус "холостяка-ловеласа". Користувачі "жадібно" ловлять будь-яку інформацію про них з Таюне й шукають в їхніх обіймах, поглядах та інших публічних ніжностях прихований підтекст.

Цього разу шанувальників співачки здивував її пікантний наряд. Таюне з'явилася на сцені у всьому чорному: облягаючих штанях, топіку та прозорому з мереживом балахоні зверху. Блондинка доповнила зухвалий лук незвичайним взуттям - ботильйонами на дуже високих підборах і масивній платформі, які називають стрипами.

"Талісман ❤️", - підписано фото.

Користувачі засипали Таїсію компліментами:

"❤️- шикарно!!!-🎈☀️🎼"

"Наша улюблена принцеса🌟"

"Наша зірочка❤️"

"Таечка, знову в темному і така худенька 🥰 🔥 👏"

"Ідеальна статуя..."

"Таєчка знову в темному!🤔 🤗 🥰Хотілося б побачити в світлому, яскравому одязі!❤️"

"У вас красивий голос"

Раніше ми розповідали, як Винник зробив несподіваний подарунок Таюне прямо на сцені. Артист встав на одне коліно та подарував їй букет квітів. Від радості співачка аж застрибала.

Нагадаємо, що Олег Винник приголомшив зізнанням про вагітних від нього дівчат: "Друзі мої, це..."