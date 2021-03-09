Співак Олег Винник приголомшив зворушливим жестом - буря емоцій

Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав цікавий момент під час свого виступу в Броварах.

Винник "підірвав" сцену душевними піснями, а допомогла йому в цьому його незмінна бек-вокалістка Таїсія Сватко, відома як Таюне. Вже давно в Мережі ходять чутки, що саме вона є дружиною артиста, яку він ретельно приховує від публіки, підтримуючи образ холостого улюбленця "вовчиць".

Таюне викликала фурор, з'явившись на сцені в коротенькій чорній сукні, яка тісно обтягнула її апетитну фігурку. Увагу шанувальників привернув її помітно "кругленький" животик, це відразу ж викликало підозри, що, можливо, красуня скоро подарує коханому сина або доньку.

Винник своїм жестом тільки підлив масла у вогонь. Проспівавши "а ти найкраща!", артист встав перед "таємною" дружиною на одне коліно та вручив їй букет квітів. Таюне аж розстаяла від такого романтичного вчинку свого колеги. Блондинка, яка встигла змінити наряд і з'явилася в кокетливій сукні з пишною спідницею та в панчохах, застрибала від щастя, з вдячністю прийнявши подарунок від "коханого".

Відзначимо, крім чуток про відносини з Таюне, раніше в Мережі показували їх дорослого сина. Юліан нібито народився в Німеччині, куди його батьки вирушили працювати відразу після навчання в Канівському музичному училищі. В даний час 16-річний юнак продовжує жити та вчитися за кордоном.

Нагадаємо, що Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "це хто?"