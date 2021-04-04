Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина вызвала у поклонников смешанные чувства, показав настоящую страсть со своим избранником Александром Эллертом

Как сообщает Politeka.net, Эллерт и Мишина построили отношения на проекте «Холостячка». Судя по Инстаграму парочки их любовь ежедневно крепнет, а отношения становятся все более серьезными.

Недавно звезды снялись для рекламной кампании косметического бренда. Пара предстала в романтических и нежных образах, демонстрируя настоящие неподдельные чувства. В сети вырезали самые страстные моменты из рекламы, опубликовав их на одной из фан-страниц актрисы в сети.

«Самые любимые», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях яркой паре оставили массу приятных слов. Нашлись и те, кто откровенно признался, что завидует Ксении и ее любви.

«Они замечательные, дай Бог, чтобы всю жизнь любили друг друга!», «Много света, счастья, добра, тепла и позитивной энергии от Вас. Всех благ Вам», «Классная парочка», «Суперовые два человечка на этой земле», «Кайфовые», «Я в восторге от Вас!! Вы счастливы!! Вы замечательные! В глубине души очень завидую... Белой завистью..у меня такого нет и не будет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что больше не Мишина, больная "Холостячка" выбрала себе новую фамилию: "И это не Эллерт".

Как сообщала Politeka, на избранника "Холостячки" Мишиной нахлынули эмоции перед дочкой, Эллерт выложил все: "Когда лежишь с любимой...".

Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" Тригубенко признался, почему у него до сих пор нет девушки: "Надо хотя бы…".