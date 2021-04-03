Переможець шоу" Холостяка " Олександр Еллерт зважився на відверте зізнання
Як передає Politeka.net, відео комік опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина нещодавно почала жити з обранцем.
Хоч парі і доводилося перший час не афішувати свої відносини, але через не дуже довгий час після закінчення реаліті вони ні з'їхалися і стали жити разом.
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Прогулюючись, судячи з усього, зі своєю донькою Елею, Олександр розповів, що б його здивувало у відносинах найбільше.
"Який самий хвилюючий момент? Я зараз розповім. Це коли ти лежиш поруч з коханою, а вона:" а, до речі, я ж сьогодні машину подряпала", - жартівливо повідомив Еллерт.
Нагадаємо, українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, підхопила Covid-19 і зі своїм коханим Олександра Еллертом і сином Платоном була вдома на самоізоляції.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася над Олександром Еллертом, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".
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