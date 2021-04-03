Яскравий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився потаємним
Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. Через деякий час після зйомок в реаліті-шоу перспективних наречений так і не знайшов собі пару, зате завоював серця тисяч фанаток, які тепер підтримують його в соцмережі Instagram.
Нещодавно Олексій опублікував у своїх сторіс відео, в якому зізнався, що йому потрібен якийсь ментор, який буде мотивувати його вставати вранці і досягати нових вершин. За порадою красунчик звернувся до шанувальників у соцмережі, на що отримав однозначну відповідь. Всі погодилися, що хлопцеві потрібна дівчина.
"Вам потрібна кохана дівчина, заради якої хотілося б гори звернути". "Кращий ментор і мотиватор – це улюблена і любляча дівчина". "Потрібна просто муза, яка надихатиме на нові звершення". "Вам потрібна жінка", - написали шанувальники Олексію. І треба сказати, хлопець погодився з думкою фанатів, але також розповів, чому досі один.
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"Ваші коментарі, як завжди, піднімають мені настрій. Звичайно ж, дівчатка, ви маєте рацію. Відносини сприяють зростанню, розвитку, надихають на нові вершини. Я з вами згоден. Але для цього треба хоча б почати ходити на побачення, в моєму випадку. Але це все попереду", - розповів Тригубенко.
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