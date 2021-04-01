Відома актриса, героїня шоу "Холостячка", Ксенія Мішина, та її обранець Олександр Еллерт розповіли про поповнення в родині
Артистка зараз перебуває на самоізоляції, адже у неї виявили коронавірус, пише Politeka.net. Красуня і її коханий активно діляться в Instagram кадрами свого проведення часу.
Так, нещодавно пара розповіла про "поповнення" в родині. За словами Мішиної, вона разом з сином, Платоном, ледве вмовила Олександра завести хом'яка.
Пара купила клітку для нових членів сім'ї. У підсумку один з хом'яків народив. Зараз у них вже живе три хом'яки. Тому пара купила ще одну клітку.
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Артистка поділилася, що два хом'яки поділили дві клітини, а третьому доводиться спати, де знайдеться місце.
Кохані розчулюють мережу кадрами зі своїми хом'ячками, а на одному з недавніх сторіс вони навіть "змінили" прізвище - і це не Еллерт явно.
"Ксенія й Алекс Хом'якови", - підписали фото зірки, скорчивши пики.
Пара виглядає дуже щасливою і безжурною.
Нагадаємо, Ксенія Мішина й Олександр Еллерт після зйомок проєкту "Холостячка" приховували стосунки. Закоханим доводилося розділятися при поході в магазин, наприклад.
За їх зізнанням, обидва стали жити разом через три дні після завершення зйомок шоу. Еллерт поділився, що вони з Мішиною зняли окрему квартиру.
Побут ніяк не вплинув на романтику щодо закоханих. Ксенія і Олександр давно мріяли про те, щоб усамітнитися, адже на шоу це зробити було неможливо.
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