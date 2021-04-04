20-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала, как проходит отпуск

Как пишет Politeka.net, юная красавица не так давно отправилась на отдых в Дубай. Начинающая актриса и модель активно проводит отпуск и делиться интересными кадрами в социальной сети Инстаграм, радуя десятки тысяч фанатов, которые за Киперман там следят.

В этот раз Соня показала новое фото, где она показалась в розовом бикини. Девушка стояла на пляже, прикрыв глаза очками. На втором фото Киперман нагнулась, позволяя рассмотреть себя в интересном ракурсе.

"Всегда голодная", - написала Соня под фото.

Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Красиво", "всегда прекрасна", "Красивая, как мамка", "так красиво", "Ох уж эти родинки".

Мы сообщали, что молодая дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман подразнила аппетитными формами в коротком топе.

На свежем фото, которое Соня опубликовала в Инстаграм, она позировала с бокалом коктейля синего цвета. Девушка спустила с плеч рубашку, оставшись в одном топе. Хрупкие плечи и пышный бюст привлекали и манили.

«Ваше здоровье», - подписала фото девушка.

Напомним, дочь Брежневой в купальнике выгнулась на пляже, мать не сдержала эмоций

А еще Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой в "невидимом" бикини выставила напоказ безупречное тело

Также Politeka сообщала, что юная дочь Брежневой в коротком топе и без белья дала фору звездной мамочке



