20-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман показала, как проходит отпуск
Как пишет Politeka.net, юная красавица не так давно отправилась на отдых в Дубай. Начинающая актриса и модель активно проводит отпуск и делиться интересными кадрами в социальной сети Инстаграм, радуя десятки тысяч фанатов, которые за Киперман там следят.
В этот раз Соня показала новое фото, где она показалась в розовом бикини. Девушка стояла на пляже, прикрыв глаза очками. На втором фото Киперман нагнулась, позволяя рассмотреть себя в интересном ракурсе.
"Всегда голодная", - написала Соня под фото.
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Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Красиво", "всегда прекрасна", "Красивая, как мамка", "так красиво", "Ох уж эти родинки".
Мы сообщали, что молодая дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман подразнила аппетитными формами в коротком топе.
На свежем фото, которое Соня опубликовала в Инстаграм, она позировала с бокалом коктейля синего цвета. Девушка спустила с плеч рубашку, оставшись в одном топе. Хрупкие плечи и пышный бюст привлекали и манили.
«Ваше здоровье», - подписала фото девушка.
Напомним, дочь Брежневой в купальнике выгнулась на пляже, мать не сдержала эмоций
А еще Politeka писала, что юная дочь Веры Брежневой в "невидимом" бикини выставила напоказ безупречное тело
Также Politeka сообщала, что юная дочь Брежневой в коротком топе и без белья дала фору звездной мамочке