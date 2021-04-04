Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась известная художница Виктория Ковальчук

Как сообщает Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук сообщил сын покойной Вито Надашкевич.

«Сегодня, 04.04.2021 г. Раба божья Виктория Вера упокоилась. Прости ей, Господи, все грехи и даруй ей Царствие Небесное. Это был человек не от мира сего. О прощании и похоронах будет сообщено отдельно», - коротко написал скорбящий сын.

Как стало известно, Виктории Ковальчук было 67 лет. Она попала в реанимацию с осложнениями, вызванными COVID-19. В реанимационном отделении женщина пробыла неделю, но не смогла справиться с болезнью. Врачи оказались бессильны против вируса.

Стоит отметить, что 26 марта Виктория писала у себя в социальных сетях, что заболела коронавирусом. Кроме нее болезнь подхватили сын Вито и мать Мария.

Виктория Ковальчук была не только успешной художницей и иллюстратором, но также писала сказки, новеллы и притчи. За свою жизнь она сумела оформить около 200 книг. Именно Ковальчук оригинально оформила украинский Букварь и даже получила за это награду – книга была признана лучше в 2020 году.

Судя по фото в социальных сетях, Виктория была очень необычной женщиной.

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