Обірвалося життя виконавця однієї з головних ролей у фільмі "Не покидай" Артема Тинкасова
Акторові було всього 50. Тинкасова не стало в суботу, 3 квітня. Про це повідомив директор Московського театру "Гоголь-центр" Олексій Кабешев у себе на Фейсбук-сторінці.
"Помер Артем Тинкасов. Отак. Хочу запам'ятати його таким. Все, не можу нічого писати", - йдеться в пості.
Що стало причиною смерті Тинкасова невідомо.
Користувачі висловлюють співчуття у зв'язку з відходом талановитого актора. Один з коментуючих приголомшив звісткою, що Тинкасов щойно поховав старшого брата.
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"О Боже мій! Тьома..."; "Господи! Світла пам'ять"; "Боже... Тьома... як же так..?"; "Ох, світла пам'ять. Пам'ятаю його в Щепкінському, такий щирий і добрий..."; "Тьома...яке горе. Світла пам'ять"; "Пам'ятаю, як привіз друзям диск з "Не покидай", дивилися і на два голоси співали пісні, що не пісня, то й діамант. Світла пам'ять"; "Бідна мати, нещодавно старшого сина поховала, зараз і Артем"; "Жах....Світла пам'ять!", - користувачі не можуть повірити в те, що трапилося.
Відзначимо, Тинкасов почав акторську кар'єру в 1988 році з ролі в кримінальній молодіжній драмі «Стукач». Він закінчив Нижегородське театральне училище, пізніше - вище театральне училище імені Щепкіна в Москві. Артист знявся в таких картинах, як "Винищувачі", "Звіробій", "Порох і дріб".
Найбільш популярною роллю актора стала роль принца Пенапью в телевізійному двосерійному художньому фільмі "Не покидай". Кінокартина знімалася за мотивами казки Вільяма Теккерея «Кільце та троянда».
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