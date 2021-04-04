Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в голубом платье с узлами взбудоражила фигурой
Исполнительница каждый день занята работой над новыми проектами, рекламными съемками и продвижением своего косметического бренда. В тоже время успевает артистка также уделять и себе внимание, а еще принимать участие в съемках для Инстаграм.
Так, на фан-аккаунте появился жаркий промо-кадр из ранней фотосессии звезды, в которой она блистала в небесном платье с множеством оригинальных тканевых узлов. Из-за необычного дизайна и дерзких вырезов на груди и бедрах можно также заметить, что позирует исполнительница без лифчика и белья.
А простой макияж и укладка ничуть не портят ее вид, а только подчеркивают красоту 51-летней исполнительницы:
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«Безумно шикарная женщина😍🙌 давление повысилось; просто идеальная красотка️❤️; ты просто прелесть !!!! О, да! 😍🤩🌹; Favvvveeee наряд; Мой Бог. Почему она такая идеальная ???; Омфг, как круто; Очень сексуальная красивая; прекрасная красавица со смелым стилем❤️; Jlo siempre Bella 👍🏻; как ты красива; Красивая леди; Мами, ты выглядишь так мило, детка».
Так как Дженнифер считает своим главным «козырем» ноги, она практически в каждой фотосессии выставляет их напоказ любым удобным способом и не боится критики. Причем 51-летняя Лопес повторяет: уколов красоты она якобы не делает, все это заслуга простого ухода за собой. И хотя в это с трудом верится, в остальном тело звезды такое же подтянутое.
В белом боди с вырезами и колготках с россыпью серебряных камней ей удалось создать дерзкий образ холодной королевы, которая покрутилась на рояле.
Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".
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