Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает привлекать внимание провокационными образами
Регина Тодоренко из Одессы, которая получила широкую известь благодаря тревел-шоу «Орел и Решка», а потом вышла замуж за российского певца Влада Топалова и перебралась жить в РФ, не скрывает, что ей нравится производить впечатление и удивлять публику. И надо сказать ей это удается.
Совсем недавно в своем Инстаграм телеведущая запостила новое фото, на котором ее мало кто узнал, передает Politeka.net.
Так, Регина попозировала в коротеньких джинсовых шортиках, черной кожанной куртке, из под которой едва выглядывал красный топик. Свой наряд Регина соединила с босоножками на высокой танкетке.
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На лице девушка сделала яркий макияж с черными стрелками на веках и красной губной помадой, а черные волосы уложила в высокую прическу, повязав их бантом.
Телеведущая стояла возле стенки провокационно задрав ножку и держа в руках помаду, как бы подкрашивая губы.
«Вы меня не узнали на предыдущем фото 😂🙈!
Я в шоке. Неужели так непривычно видеть меня?», - спросила она у своих поклонников.
Фолловеры заявили, что едва узнали Регину, отметив, что выбрала она образ эксцентричной британской певицы Эми Уайнхаус.
«Ты просто умеешь быть всегда разной! Это и есть ТАЛАНТ!!!»,
"Как в борделе. И поведение такое же",
" По-моему, это образ Эми Уайнхаус, нет? Очень хорош! 😍",
" Просто огонь Региночка👏",
"Мамка огонь", - пишут в сети.
Напомним, Неизлечимо больная Тодоренко осталась без волос, поразив кадрами: "Такой меня еще никто не видел".
Как сообщала Politeka, Неизлечимо больная Тодоренко из "Орла и решки" впервые показала последствия недуга: "Как у Майкла Джексона".
Также Politeka писала, что Тодоренко сразу после Дженнифер Лопес заговорила о разводе прямо в отпуске: "Так огорчил меня...".