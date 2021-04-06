Как сообщает Politeka.net, у Григория Чапкиса было четыре брака, в двух их которых родились дети. Так, единственная дочь Лилия появилась на свет в первом браке легендарного хореографа с его партнершей по танцам Людмилой. Также у Григория Николаевича есть сын Грег, который родился во втором браке артиста с его ученицей Натальей.

Однако, взаимоотношения с детьми у Чапкиса не сложились, сейчас они живут за границей и почти не общаются со звездным отцом. Сам хореограф недавно в интервью в программе "ЖВЛ" поделился, что был плохим отцом из-за своей занятости – гастроли отнимали все время и старшую дочь Лилию практически воспитывала бабушка.

"Когда я проработал 27 лет с первой женой в ансамбле Вирского, мы объездили весь мир, и я все время был на гастролях. Лилию вырастила бабушка. И когда я ей сейчас делаю замечание, что Лиля, ты не так поступила, она: "А ты меня воспитывал? Я видела тебя?". И Грег вырос один, без меня. Без мамы", - поделился Народный артист.

Отметим, что 63-летняя Лилия Чапкис проживает в Италии, там она также построила хореографическую карьеру. Недавно женщина вместе с дочерью-актрисой Анной Сафрончик отметили вместе Пасху, а совместными фотографиями поделились в соцсетях. На кадрах видно, что дочь и внучка Григория Чапкиса отлично ладят, и что самое главное, выглядят просто потрясающе. Так, например, Лилия буквально поразила пользователей своей растяжкой и фигурой, такая еще даст фору молодым.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из «Танців з зірками» засветила аппетитный бюст, расстегнув рубашку: «Бриллиант».

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