Журналистка, активистка и поэтесса Юлия Бабич, которая в конце 2020 года родила дочь Эмму от бывшего политзаключенного режиссера Олега Сенцова, решилась рассказать об их отношениях

Как передает Politeka.net на откровенный пост Юлия Бабич решилась после того. как Сенцов заявил об их сложных отношениях.

«...оказывается, он считает, что имеет право выносить на публику личное, связанное со мной и Эммой. А я, как идиотка, все это время молчала, оберегая его репутацию», - возмутилась активистка.

Юлия отметила, что Сенцов заблокировал ее в Facebook.

"Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Он до сих пор называет отношения, от которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности. (С деньгами помог человек, против которого он так рьяно публично выступает). Он появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были "важные встречи". Побыл минут 10. Да, он есть в свидетельстве. Хоть в последний момент он внезапно заявил, что он просто плохо понимает укр.язык и даст имя, а не фамилию. Но фамилию дал", - рассказала Юлия.

Также Бабич вспомнила о новых отношениях Сенцова.

«На первый новый год дочери (ей было 2 недели) он поехал с женщиной, с которой начал встречаться сразу, как узнал о беременности, пить просекко в Одессу... и потерялся на несколько недель. Именно из - за его отсутствия Эмма была лишена грудного вскармливания (мне было не с кем ее оставить и мы потеряли драгоценное время: операция)», - написала она.

По словам Бабич, Сенцов виделся с дочкой всего несколько раз

"Но Эмма-его дочь. Я хочу, чтобы он был в ее жизни. Но пока не вижу взаимного желания. За все 3,5 месяца жизни Эммы он видел дочь несколько раз. Последний раз 3 марта. Когда я написала, что его дочке плохо, он заблокировал меня в фейсбуке, возможно, чтобы я не расстраивалась, когда я читаю его такие правильные посты о том, что нет ничего важнее здоровья ребенка... Но почему-то не своего ребенка», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Бабич отметила, что Сенцов ежемесячно направляет Эмме финансовую помощь.

"И еще: я считаю, что у нас были удачные отношения! Потому что у них родилось чудо! Лучшая девочка во всем мире!» - подытожила Бабич.

Напомним, накануне Олег Сенцов сообщил, что с матерью его маленькой дочери у него были неудачные и непродолжительные отношения.

«В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Известие о появлении будущего ребенка появилось, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе», - написал он.

Согласно постами Бабич, ребенок появился на свет 16 декабря 2020 года. 16 января активистка опубликовала фото с дочкой и написала, что "нам сегодня 1 месяц".

Напомним, у Олега Сенцова есть двое взрослых детей: сын Влад и дочь Алина. С их мамой Олег разведен, она осталась жить в Крыму.

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