Популярное шоу "Липсинк Батл" набирает оборотов, удивляя зрителей зрелищными номерами, которые готовят звездные участники, в этот раз не на шутку удивил муж известной судьи "Танців з зірками" Екатерины Кухар

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм балерина разместила кадры номера Александра Стоянова. Невероятно красивый танец под песню "Umbrella", в исполнении Rihanna feat Notorious B.I.G.

Катя написала, что не ожидала увидеть таким своего мужа: "Как оказалось, талантам моего мужа нет предела".

Александр липсил Rihanna, он надел латексную короткую мини-юбку, и бюстгальтер с заклепками. Известный хореограф подражал движениям всемирно известной певицы.

Даже ведущая Тина Кароль зарделась и загляделась на пластичность и гибкость мужчины. А Потап отвлекал внимание детей Стоянова и Кухар, которые и без того закрывали глаза. "Это ваш папа?", - спросил Потап. Девочка покачала головой, тогда Потап показал палец вверх, как бы показывая "вот это молодец!".

Стоит сказать, что Том Холланд также липсил эту же песню Rihanna в американской версии Липсинк Батла, что сразу же отметили зрители, подчеркнув, что Холланда переплюнуть невозможно.

Однако, номер понравился поклонникам, и они оставили множество комментариев под ним.

"Да он нереально крут! Человек с большой буквы, поскольку рабо всю жизнь, чтобы иметь такую пластика и такую форму. Пусть в этом шоу показывают тех, кто реально пахал, чтобы чего-то достичь. Это видео можно назвать премьер решил подуркуваты (что тоже нужно людям), но и это у него получилось супер.", "Люди, перестаньте сравнивать!!! Это же охринительно круто получилось!!!!", "Очень классное, профессиональное выступление. Движения чёткие и максимально похожие. 3 раза пересмотрела с тех пор как только включила, и уверена, ещё много раз пересмотрю. Браво, Александр 👏🏻👏🏻👏🏻" - написали зрители.

Напомним, что "Дантес Сердючка, браво": муж Дорофеевой решился на смелый эксперимент, оставив мужа Кухар ни с чем.

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