Певец Куиндон Тарвер, наиболее известный своим эмоциональным исполнением в опере База Лурмана «Ромео+Джульетта», погиб в автокатастрофе в возрасте 38 лет

Дядя Тарвера Вилли подтвердил трагическую новость о том, что юная звезда разбила свою машину в Техасе, пишет Рerthnow.

«Он попал в аварию - все, что мы знаем, это то, что он разбился, врезался в стену где-то на дороге Джорджа Буша (магистраль)», - сказал он.

Тарвер начал петь в церковном хоре, а затем выступал в хоре и исполнял каверы на песни песню Принца When Doves Cry и Розалли Everybody's в фильме 1996 года «Ромео + Джульетта», где главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс.

Песни вошли в саундтрек к фильму, который был продан тиражом более двух миллионов копий.

В июле 1997 года он занял третье место в чартах ARIA и продержался в чартах 18 недель.

Тарвер также появился в видеоклипе Мадонны Like a Prayer и во втором и седьмом сезонах American Idol.

Но, как и у многих детей-звезд, его успех был мимолетным. Позже Куиндон Тарвер признался, что подвергался сексуальному насилию на пике своей славы.

«В то время в моей жизни я кое-что пережил. Именно тогда в моей жизни начали происходить некоторые вещи, которые меня опустошили… И когда («Ромео + Джульетта») вышли, было трудно получить от этого удовольствие. Это должно было быть большим событием. Для меня в том возрасте это была действительно большая вершина. Но я не мог по-настоящему наслаждаться этим, как я чувствовал, что мог или должен был. Мне было больно. Ко мне приставали, меня изнасиловали, я потерял карьеру, о которой мечтал всю свою жизнь», - рассказал он Куиндон Тарвер в 2017 году.

Последняя запись Тарвера «Stand Our Ground» была выпущена в январе в память о его двоюродном брате Дариусе Тарвере, который был застрелен полицейскими Техаса в 2020 году.

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