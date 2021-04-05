Известная украинская танцовщица и звезда шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко впечатлила кадрами своего преображения в гламурную красотку

Как пишет Politeka.net, хореограф поделилась забавным видео в своем Инстаграм. В нем Шоптенко решила показать, как перевоплощается из домашнего образа в женственный.

В начале видео танцовщица появляется перед камерой без косметики и укладки, в простой серой толстовке с капюшоном. Затем она несколько раз закрывает камеру рукой, а позже, словно по волшебству, появляется уже в эффектном наряде на выход.

Так, хореограф надела желтую блузку с соблазнительным глубоким декольте, стильно уложила волосы и сделала довольно яркий макияж с красной помадой. В таком образе Шоптенко выглядит очень женственно и роскошно.

«Хотелось бы, чтоб понедельник начинался именно так, но, увы, не за чем», - подписала кадры звезда.

Ее поклонники не остались равнодушными после такого видео.

«круто когда движение в ритм музыке», «Шикарная», «Леночка! Восхищаюсь вами! Вы крутая», «Красивая», «Прекрасна в любом образе», «Просто ангел», «Шикарная! Ваша блуза меня покорила!», «А говорили, что не умеете моргать) круто же», «Почему не за чем? Стрим танцевальный в ТикТок можно сделать, мы все придём», - пишут люди.

Напомним, заведенная Алена Шоптенко показала необычный девичник, с бальными танцами покончено: "Ломать свое тело...".

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