Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в серии пляжных образов восхитила идеальной фигурой

Так, в этот раз популярная 51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала героиней глянцевого издания InStyle. Кадрами фото обложки сама знаменитость поделилась у себя в профиле в Инстаграм. Похоже, возраст для таких фото эффектной Дженнифер не помеха.

Как можно заметить, специально для фотосессии Лопес примерила несколько ярких нарядов, которые восхитили поклонников своей удачливость. Телесный купальник, пляжный лук из белой майки и голубых джинс или даже кружевное белье с блузкой из натурального шелка – все это удивительно подошло к фигуре Лопес.

"Никто не способен украсить обложку так, как украшает ее неподвластная времени Лопес", – говорится в публикации на странице журнала.

Вот как отреагировали поклонники в сети:

«Королева 🔥; Легко обошла всех🔥; До тех пор, пока ничего интересного не будет, не буду переключать страницу😞; Это определенно ваше призвание в жизни💙; Ваша улыбка - это все🥺😩; Надеюсь, вы прекрасно провели время💛; ох, проказница Джен; Прекрасная королева 😍Вторая картинка - это все !!! Ты такой потрясающий человек🔥; Самый красивый 😍; Как ты можешь быть таким идеальным человеком? 🥺 ♥ ️».

Также на фан-аккаунте появился жаркий промо-кадр из ранней фотосессии звезды, в которой она блистала в небесном платье с множеством оригинальных тканевых узлов. Из-за необычного дизайна и дерзких вырезов на груди и бедрах можно также заметить, что позирует исполнительница без лифчика и белья.

А простой макияж и укладка ничуть не портят ее вид, а только подчеркивают красоту 51-летней исполнительницы.

Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес выставила напоказ свое главное "богатство": "Аж сердце прихватило".