Певца Андрей Мацевко, который неоднократно участвовал в шоу «X-Фактор», задержали в Киеве

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на страницу сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

Согласно сообщению, Мацевко задержали за то, что пытался воспользоваться поддельным пенсионным удостоверением, чтобы зайти в метро.

В сети было опубликовано видео, как Мацевко отвечает на вопросы полиции. По словам участника «X-Фактора», удостоверение ему подбросил друг, который занимается подделкой документов.

"Бывший... друг хотел меня подставить и это сделал... чтобы мне сделать плохо. Он подделал мне, он подделал себе, он подделал мне (я этого не знал), и подбросил мне в барсетку", – сказал Мацевко на видео.

Кадры активно комментируют в Сети. Вспомнили даже скандального судью шоу Сергея Соседова.

«Прямо таки новость. Не с теми воюем, преступление нашли. А полиции нужно побольше заниматься ворами и коррупционерами», «Звезды все таки ездят в метро», «Особо опасен. Криминал года», «Наверно и там плохо спел, раз задержали», «Был пацан и нет пацана», «От бедняга, и тут не повезло», «Так он не доехал до шоу талантов?», «Лучше бы задерживали нариков и алкашей», «То, наверное все проделки Соседова, истребляет конкуренцию», - пишут в комментариях.

Отметим, что Андрей Мацевко в 2010 году участвовал в талант-шоу «Х-Фактор», но в финал не попал.

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