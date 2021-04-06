Украинский исполнитель и музыкант Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, рассказал, что он думает об Алле Пугачевой

Как передает Politeka.net, в одной из фан-групп Аллы Пугачевой в Инстаграм опубликовали отрывок из интервью Андрея Данилко. Артист рассказал, что видел Пугачеву без маски. По его словам, в обычной жизни она очень трогательная.

Данилко вспомнил, как вышел с Пугачевой в курилку, так как в студии звукозаписи курить было нельзя. Звезды курили на лестничном пролете, а через них постоянно проходили люди, которые смотрели на артистку большими глазами.

«Ну как? Слава не давит?», - неожиданно спросила Пугачева Данилко.

«Да вы знаете, я когда снимаю все свои доспехи, не давит», - ответил артист.

«Счастливый…», - проговорила Алла.

По словам артиста, он очень хорошо относится к Пугачевой.

«Я рад, что она имеет сейчас жизнь, которую она хочет. Я за нее рад», - добавил Данилко.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов.

«В каждой судьбе, в которой поучаствовала Алла, случается нечто волшебное, но не всем она так открывается..это очень дорогого стоит. Браво!», «А мы как рады за нее, за ее чудесную, прекрасную семью», «Дай Бог здоровья и счастья Алле Борисовне... Такая звезда рождается лишь однажды в тысячелетие!», - пишут пользователи сети.

Напомним, каким Данилко был на пике популярности, в Сети оказалось редкое видео из-за кулис: "Неповторимый, красивый...".

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