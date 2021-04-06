Зоряний детектив Андрій Данилко здивував усіх щирим визнанням на шоу "Маска", такого від артиста ніхто не очікував

Як повідомляє Politeka.net, яскраве і масштабне шоу "Маска" на телеканалі" Україна", продовжує розбурхувати глядачів інтригами, виступами учасників і реакціями зіркових детективів. Так, нещодавно на сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний відеофрагмент, в якому зірковий детектив Андрій Данилко щиро зізнається в коханні всьому шоу "Маска", називаючи його вікториною.

Схоже, Андрій Михайлович дійсно сильно захопився цим проектом, чому він наважився на таке щире визнання. "Я вас скажу, я дуже закохався в цю вікторину. "Маска", я тебе люблю! Спасибі!",- сказав Данилко, піднявшись зі свого стільця. Треба сказати, що інших Зоряний детективів, як і глядачів дуже вразило таке висловлювання артиста. А Оля Полякова так зворушилася, що навіть почала сюсюкатися з ним, ласкаво смикаючи за рукав.

У підписі до відео на сторінці проекту йдеться: "Зірковий детектив Андрій Данилко минулої суботи зізнався в любові до гіпершоу МАСКА. Він вже не уявляє свого життя без загадкового проекту. Залишайте ❤ в коментарях, якщо теж обожнюєте наше шоу. Дивіться гранд фінал гіпершоу МАСКА в суботу, 10 квітня, о 21:00 на @kanalukraina". Користувачі, зворушившись, тут же кинулися активно обговорювати ролик з визнанням Данилко, називаючи його найщирішим зоряним детективом.

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