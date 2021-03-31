У Мережу потрапив концерт виступу Андрія Данилка на піку популярності, артист захопив шанувальників своїми жартами

Як передає Politeka.net, в Youtube-каналі "ДА!" з'явилося відео з хітовими жартами Данилко, зняте з-за лаштунків. Шанувальники артиста захопилися талантом зоряного гумориста.

Автори пабліку стверджують, що відео було знято в 1998 році. Данилко, ще зовсім юний підкорює пародіями і іскрометним гумором.

Він виступив у костюмі жінки - у короткому платтячку, засвітивши стрункі ніжки, і в костюмі міліціонера на жд-вокзалі.

Шанувальники захопилися шикарним гумором, і талантом артиста, написавши подяку автору відео і звичайно ж похваливши улюбленого артиста:

"Яскравий виступ, як не дивись, хоч з-за лаштунків, хоч із залу для глядачів 👏 👏 👏 👏 👏 - талант видно з будь-якого ракурсу🤩", "Чудовий, Андрейка!", "Зйомки з-за рогу абсолютно ні чого не псують :))) ❤️", "Талановитий актор скільки радості дарує людям і яка шикарна передача СВ ШОУ була! 👋 💙 💛 💚 ", "Мій ріднюлька, Золотий, дорогий, неповторний, красивий Андрійко Данилко!!!", "Обожнюю такий ракурс) ближче до Андрія..."

Відомо, що Данилко вирішив припинити свою діяльність і відмовився від своєї сценічної ролі Вєрки Сердючки. З того часу, Андрія часто бачать серйозним і сконцентрованим, а на шоу Маска, де Данилко виступає в ролі зіркового детектива, його вважають найрозумнішим з усіх зірок. Циклоп, виступаючи, навіть захотів обійняти Андрія, сказавши, що це подарує Данилко хоч трохи позитиву і його обличчя засяє.

Нагадаємо, що сором'язливий Данилко вправно відшив Осадчу, підкоривши українців:"найдостойніший кандидат у президенти".

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