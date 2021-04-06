Камалия Захур оригинально отметила Всемирный день мужа, удивив совместным снимком со своим благоверным

Самая богатая певица Украины поделилась веселым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В нем Камалия рассказала всем, кто об этом не знал, что 6 апреля отмечают Всемирный день счастливого мужа. По этому поводу она собрала подборку забавных цитат о замужестве.

«Давайте сохраним двухминутное молчание и оценим некоторые цитаты из реальной жизни «известных» мужей:

Жена вдохновляет на великие дела и мешает их достичь.

- Майк Тайсон

«Брак - единственная битва в мире, где противники делят постель».

- Эндрю Кутто



Поздравления с Всемирным днем мужа», - написала певица.

Такой пост она не могла не проиллюстрировать совместным снимком со своим супругом, миллиардером Мохаммадом Захуром. Впрочем, фото оказалось весьма оригинальным.

На нем Камалия и ее муж сидят на диване, причем певица одной рукой душит возлюбленного. При этом, звезда довольно смеется, а Захур изо всех сил изображает на своем лице ужас.

Поклонники Камалии бурно отреагировали на ее пост.

«Фото конечно – зачетное», «Какой класс, бомбезное фото и красивая пара», «У Вас очень красивый Look Louis Vuitton», «Аааа, какие Вы класснючие!) Обожаю вас!», «Шикарная фотка! Счастья вам!», «Юмор мужа дорогого стоит - это помогает в любой ситуации!», - пишут люди.

Напомним, муж самой богатой певицы Украины расцвел в компании именинницы-Билык: «У Ирочки совсем…».

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины пожаловалась на мужа-миллиардера, который сбежал и обманул: "Более того, Захур...".

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