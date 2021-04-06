Жена известного продюсера и музыканта Александра Цекало Дарина Эрвин похвасталась своей невероятной фигуркой

Как передает Politeka.net, молодая художница и начинающая актриса Дарина Эрвин отдыхает вместе с мужем на Гавайях. Это видно по сторис в ее Инстаграм, где красотка публикует совместные фото с 60-летним мужем, а также кадры с пляжа и отеля, в котором они остановились.

Как известно, Эрвин – четвертая жена любвеобильного Цекало. Он женился на ней в 2019 году. Красотка редко показывает личную жизнь с известным продюсером, но иногда все же делится семейным счастьем с поклонниками.

На свежем фото с отдыха девушка решила показать себя во всей красе. Она позировала в мини-бикини, слившись с зеленой листвой. Стоит отметить, что у красотки очень женственная фигура с мягкими изгибами. Тонкая талия и округлые бедра привлекают мужские взгляды. Свой пышный бюст она сильно сжала и подчеркнула лифчиком.

«Оставила свое сердце на Гавайях», - подписала фото Дарина.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Блеск», «Огонь», «Красотка», «Невероятный вид», «Ты где спряталась?», «Ты супер! Обожаю тебя», «Красавица восточная», «Повезло мужу», - пишут пользователи сети.

Напомним, что новая жена Цекало сжала аппетитные "персики" холстом: "Представляю, как Александр счастлив".

Как сообщала Politeka, молоденькая жена Цекало разделась, показав любимые места 60-летнего мужа: «Аж бесит…».

Также Politeka писала, что молодая жена Цекало взбудоражила размером декольте в обнимку с новым любимцем: "Боже...".