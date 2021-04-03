Дружина музиканта і продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін захопила спокусливим видом

Як передає Politeka.net, Дарина Ервін підкорила немолодого Цекало в 2018 році, а вже в 2019 році парочка зіграла весілля в США. Ервін-художниця, яка малює оголені тіла. Крім цього, дівчина іноді знімається в кіно.

Як відомо, Ервін набагато молодше Олександра. Вона досить рідко публікує у себе в мережі фото і розповідає про особисте життя. На свіжому знімку, який з'явився в Instagram, дівчина позувала в бікіні на сонячному пляжі. Красуня засвітила свої солодкі місця, які так любить 60-річний Цекало. Варто відзначити, що у Дарини дуже жіночна фігура з м'якими вигинами.

"Не можу дочекатися, щоб розповісти своєму терапевту про це місце!",- підписала фото Ервін.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Ахах, опис топ топ", "так... гарна.. аж, бісить", "Оу май гад", "Кайф", "А крім психотерапії ніяк???", "Досконала", «ви дуууже красива», «Гібрида з моря виходить», "дивовижно", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ервін четверта дружина Цекало. Раніше він був одружений на Лоліті Мілявській і сестрі Віри Брежнєвої Вікторії.

Нагадаємо, що екзотична дружина Олександра Цекало полонила розміром бюста в мікро-топі: "солодка цукерка".

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