Эпатажная украинская рэперша Alyona Alyona померилась своими внушительными формами с американской певицей Майли Сайрус

Артистка продолжила дразнить своих поклонников и неприятелей откровенными фото на своей странице в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, на этот раз знойная красавица с фигурой «плюс-сайз» решила показать себя топлес.

Так, Алена опубликовала коллаж, на котором она запечатлена в одних джинсах. Свою обнаженную грудь исполнительница прикрывает крупным грейпфрутом, разрезанным на две половинки.

Рядом звезда опубликовала аналогичное фото американской певицы и актрисы Майли Сайрус. Очевидно, именно оно и вдохновило Алену сделать такой снимок.

«Когда я говорю, что мои фрукты без ГМО - я слышу шум», - подписала коллаж рэперша.

Украинцы тут же принялись бурно обсуждать фото, причем их мнения на счет него разделились.

«Где твой пупок?», «Ты крутая Алёнка», «Ты очень позитивный человек ты нереально классная», «Майли на фоне, что-то вообще потерялась», «Мощно», «Ваше фото лучше в 100 раз», «Копия оказалась лучше оригинала», «Чувство юмора и интеллект, Алена рулит», «Жесть, зачем такое выставлять?», «И Пост сейчас и учительницей была, что ты творишь? Не копируйте плохое, возьми за основу хорошие примеры», «Народ в шоке потому что привык к сухофруктам а вообще круто», «Живописно, сочно, любовно», - пишут люди.

Напомним, Alyona Alyona призналась, кто ее возлюбленный и почему скрывает свои отношения: «Пойдет осуждение за то, что...».

Как сообщала Politeka, раздетая и бескомплексная Alyona Alyona вызвала скандал, показав всю себя: "Я имею право!".

Также Politeka писала, что раздетая Alyona Alyona померялась прелестями с Надей Дорофеевой, фотосравнение: «Нормально сбросила вес».