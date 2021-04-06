Популярная украинская реперка Alyona Alyona рассказала о своих отношениях

Известная исполнительница обычно не любит раскрывать подробности своей личной жизни, и на этот раз она решила приоткрыть занавес в интервью «Невероятная правда о звездах», передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте вниз)

Alyona Alyona призналась, что встречается со своим бойфрендом уже несколько месяцев.

"Вместе недавно относительно. Счет не на годы, а на месяцы", - сказала она.

Артистка добавила, что ее возлюбленный является интернет-персоной, поэтому она не хочет объявлять его широкой публике.

Alyona Alyona также отметила, что решение скрывать отношения было обоюдным: парень артистки не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

"Он знает, что снаружи пойдет осуждение за то, что... а, классно, у тебя тем женщина публичная, да, девушка твоя, и сейчас ты на ее горбе хочешь уехать. Он бы не хотел. Он бы хотел всего добиться сам и впоследствии сам себя открыть", – пояснила реперка. Кстати, в сети считают, что парня зовут Андрей.

Также Alyona Alyona рассказывала, что с ней на контакт пытался выйти участник проекта «Холостячка» Илья Рыбальченко.

«Он просто хотел хайпу. Я это все понимаю», - сказала реперка.

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