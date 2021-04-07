Конкурс красоты обернулся громким скандалом

Соревнование замужних женщин на Шри-Ланке закончилось весьма неожиданно. Победительницей была объявлена Пушпика Де Силва, которой, как и полагается, надели корону.

Однако спустя несколько минут ее предшественница Каролин Джури — обладательница титулов "Миссис Шри-Ланка 2019" и "Миссис мира 2020" вышла на сцену и объявила, что победительница разведена и что это является нарушением правил конкурса. После этого Каролин подошла к женщине и начала снимать с нее корону.

Видео инцидента выложили в Сеть. Можно заметить, что Каролин Джури вместе с короной выдернула волоски у победительницы. Де Силва в слезах покинула сцену. После этого Джури возложила корону на голову конкурсантки, занявшей второе место, и стала ее поздравлять.

Пушпика Де Силва в Сети написала, что инцидент нанес ей, как психологическую, так и физическую травму, она даже обращалась за пощью медиков. Она подчеркнула, что не находится в разводе, а просто проживает сейчас отдельно от мужа.

Также она заявила, что нет никаких официальных документов, которые бы подтверждали слова Каролин. Пушпика пригрозила судом.

Инцидент активно комментируют в Сети.

«Что за неприемлемый и отвратительный поступок. Такой позор для комитета, ставить женщину в неловкое положение таким образом», «Кэролайн начинает с того, что у нее есть небольшая просьба. Какая была просьба? Унизить другую женщину публично на сцене? Нет объяснений и никаких доказательств. Она берет на себя ответственность вырвать корону", "Это так отвратительно, заставлять других женщин чувствовать себя некомфортно на публике. Судьи должны знать об участниках конкурса перед выбором, и они должны были разобраться с этим, прежде чем предлагать корону. Я не знаю, как женщина улыбается после того, как сняла корону с другой женщины. У королевы должны быть хорошие качества, помимо внешнего вида. Это так эгоистично", "Каролин, тебе должно быть стыдно", - пишут пользователи Интернета.

Организаторы конкурса в свою очередь, поступок Джури назвали самоуправством, и пообещали вернуть корону Пушпике. Вскоре после обещания Де Силва написала о том, что когда корона ей будет возвращена, то она "полностью берет на себя обязательство выиграть предстоящий конкурс, представляя Шри-Ланку на мировом конкурсе".

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