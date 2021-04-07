Звезда украинского телевидения Леся Никитюк продолжает радовать поклонников, появившись в образе знойной соблазнительной кошечки
Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Леся Никитюк, которая прославилась благодаря участию в проекте "Орел и Решка" часто радует поклонников в Instagram.
В своем сторис красотка решила поделиться с поклонниками красотой своего "мецената", песика Рафика после стрижки, заодно подразнив его маской кошечки, и помяукав.
В сторис Леся разместила видео, на котором главным героем выступает Рафик, а Леся, применив инстаграм-фильтр "маска кошечки", начала мяукать: "Мяу-мяу".
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После чего, звезда показала Рафика "в бабочках" и рассказала, что он очень красивый подстриженный песик.
"Якый красивый собачка в мене. Боже, я просто не можу, якый красивый... Якый красивый постриженый собачка! Цьом! Цьом!", - прокомментировала Леся изменив голос.
Известно, что Леся называет своего четверолапого друга меценатом, так как он зарабатывает ей деньги на рекламе и съемках. Известно, что Леся устроила для Рафика даже настоящую комнату в своей квартире, а также у песика есть свой собственный инстаграм-канал, в котором благодарная хозяйка публикует фото своего "мецената".
Недавно красотка только недавно вернулась в Украину, ведь отдыхала в загадочном Египте. Звезда не только купалась в море, но и ходила по интересным храмам, делясь своими впечатлениями. Никитюк оставила некоторые фото в резерве, чтобы еще некоторое время радовать украинцев образами.
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