Известная модель Эмили Ратаковски показала эффектный образ в прозрачном платье

Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски не так давно родила первенца. Девушка сейчас мало появляется на публике и больше уделяет время ребенку, хотя фотографы уже успели увидеть безупречную фигуру модели после родов. И хоть Эмили мало публикует нового контента, о красотке не забывают фанаты, которые вспоминают эффектные образы модели.

В этот раз один из пользователей опубликовал фото, где Эмили позировала в прозрачном платье с декольте и без белья. Образ Ратаковски дополнила ярким мейкапом, а волосы собрала в хвостик.

На втором фото Эмили уже позировала в леопардовых трусиках и красном бюстгальтере, а голову закрыла шляпой от солнца. Девушка стояла на яхте, выгнувшись и улыбаясь перед камерой.

Фанаты поставили десятки лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Эталон моды, совершенство без изъянов".

Мы писали, что американская модель и актриса Эмили Ратаковски привыкла показывать тело без одежды на съемке и дома.

На одном из фото девушка без малейшего смущения демонстрирует подтянутые формы в одном черном мини-бикини. Стоя перед зеркалом с банным полотенцем на голове, Ратаковски предусмотрительно прикрыла грудь руками, не показывая лишнего. При этом засветила девушка лишь ягодицы, и то частично.

Напомним, Ратаковски пустилась во все тяжкие с бокалом в руках и бюстом "навыкате"

А еще Politeka сообщала, что родившая Эмили Ратаковски распахнула наряд, вывалив огромные прелести на всеобщее обозрение

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