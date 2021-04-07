Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал сварочный аппарат, который решил освоить, пока в стране локдаун

Как сообщает Politeka.net, Руслан Евдокименко на своей странице в Инстаграм показал несколько фото, как осваивает новый сварочный аппарат.

Собственно Руслан похвалился, что приобрел полуавтоматический сварочный аппарат, и уже начал им работать, сделав заготовки для сварочного стола.

"В связи с локдауном, решил освоить в этот раз полуавтоматическую сварку. Ну и что нужно сварить в первую очередь? Правильно! Стол для сварочных работ! 😜💪", - написал сын знаменитости.

Поклонники сразу кинулись хвалить рукастого сына знаменитости, заявив, что талантливый человек талантлив во всем, и сразу же появились первые заказы:

"Есть вообще что-то, что ты не умеешь делать руками ? 😳 Ну даёшь ! Красавчик ❤️😎🤘🏻👍", "Руслан,Вы талантливый человек👏", "Вы умеете ?", "Какой же вы молодец ❤️очень очень сильно люблю вас всех ❤️❤️❤️❤️", "Руслан, на заказ, можно первая буду? 🤗😄😋👍", "Удачи тебе Руслан", "А я думала это самогонный аппарат Руслан, вы большой мололец!👏", "А ты знаешь, что сварщики неплохо зарабатывают? 😂😂😂", - прокомментировали работу Руслана поклонники.

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