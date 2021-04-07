Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал сварочный аппарат, который решил освоить, пока в стране локдаун
Как сообщает Politeka.net, Руслан Евдокименко на своей странице в Инстаграм показал несколько фото, как осваивает новый сварочный аппарат.
Собственно Руслан похвалился, что приобрел полуавтоматический сварочный аппарат, и уже начал им работать, сделав заготовки для сварочного стола.
"В связи с локдауном, решил освоить в этот раз полуавтоматическую сварку. Ну и что нужно сварить в первую очередь? Правильно! Стол для сварочных работ! 😜💪", - написал сын знаменитости.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Кухар призналась, по чьей просьбе мочила участников "Танців з зірками": "Выпивает озверинчик..."
Модница Осадчая оконфузилась с нарядом звезды «Голосу країни» за 24 тысячи: "Увидела и..."
Новая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, в каком он состоянии после госпитализации: "Посмотрите..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко впервые показал свою красотку, о которой долго мечтал: "Аж самому не верится…"
Поклонники сразу кинулись хвалить рукастого сына знаменитости, заявив, что талантливый человек талантлив во всем, и сразу же появились первые заказы:
"Есть вообще что-то, что ты не умеешь делать руками ? 😳 Ну даёшь ! Красавчик ❤️😎🤘🏻👍", "Руслан,Вы талантливый человек👏", "Вы умеете ?", "Какой же вы молодец ❤️очень очень сильно люблю вас всех ❤️❤️❤️❤️", "Руслан, на заказ, можно первая буду? 🤗😄😋👍", "Удачи тебе Руслан", "А я думала это самогонный аппарат Руслан, вы большой мололец!👏", "А ты знаешь, что сварщики неплохо зарабатывают? 😂😂😂", - прокомментировали работу Руслана поклонники.
Напомним, что обманувшая старость София Ротару ошеломила внешностью в обычной жизни: "кроссовки, штаны и…"
Как сообщала Politeka, 50-летний единственный сын Ротару выдал правду о своем состоянии, показав анализы на гепатит: "Готов..."
Также Politeka писала, что единственный сын Ротару показал свой почерневший и облезлый дом в Крыму: "Остались одни..."