В сеть попало необычное фото вечно молодой Софии Ротару, фанаты не нарадуются

Как сообщает Politeka.net, известная советская и украинская артистка София Ротару всегда была знатной красавицей, поклонники полюбили ее не только за прекрасное пение, но и за отменные манеры и потрясающий внешний вид. Однако, естественный процесс старения оставил свой отпечаток – теперь 73-летней звезде приходится тщательно следить за внешностью, и у нее это здорово получается. Даже в таком почетном возрасте София Михайловна выглядит просто потрясающей.

Недавно в одном из фан-аккаунтов, посвященных звезде, опубликовали милое фото артистки, на котором можно увидеть, как она выглядит в обычной жизни, без сценических нарядов и грима. На кадре Ротару запечатлена на прогулке на одной из достопримечательностей в Испании. Как видно, перед камерой звезда появилась в кроссовках, штанах черного цвета и футболке, а сверху накинула темную жилетку. София Михайловна развела руки в стороны и наслаждается солнечными лучами, в одной руке она держит белый платок. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии говорится: "Пусть Новый День Подарит Радость и Удачу, Согреет Сердце Счастьем и Теплом. И в Новом Дне Пусть Будет Всё Иначе, Чтоб Позже Вспомнили с Улыбкою о Нём! Доброго, Солнечного Утра! Позитива, Радости и Добра!". Поклонники не прошли мимо и принялись активно обсуждать новую публикацию, засыпая Ротару комплиментами в комментариях.

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