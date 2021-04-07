Популярная певица украинского происхождения Ани Лорак на фоне слухов о подготовке к свадьбе засветилась в компании скандального российского артиста Филиппа Киркорова

Эффектный снимок звезд появился на одной из фан-страниц Лорак в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Как известно, Лорак и Киркоров давно связывают теплые дружеские отношения. Они настолько близки, что певец даже стал крестным отцом дочери Ани Софии. Артисты часто появляются вместе на светских мероприятиях и различных вечеринках.

На этот раз их засняли вдвоем на премии «Прорыв Года BEST-2021». На фото Лорак сидит за столом в эффектном черном наряде под кожу. Киркоров, который стоит рядом, трогательно наклонился к певице и приобнял ее. Он, как обычно, выбрал для выхода в свет эпатажный костюм, который сразу привлекает к себе внимание. Синий пиджак с золотистыми узорами отлично сочетается с золотым украшением на галстуке певца.

На фото оба артиста улыбаются и буквально светятся от счастья.

Поклонники оценили снимок по достоинству.

«Волшебные», «Роскошные», «Супер нет слов», «Красивая пара», - пишут люди.

Отметим, что личная жизнь Ани Лорак в последнее время вызывает большой интерес у ее поклонников. Они заметили, что на безымянном пальце у певицы появилось кольцо, похожее на обручальное. Сама артистка недавно призналась, что у нее в животе «присутствуют» бабочки, чем только подогрела слухи о своей грядущей свадьбе.

Напомним, Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня...".

Как сообщала Politeka, Лорак с кольцом на безымянном пальце дала совет женщинам и показала себя в новом свете: «Главное - не бояться».

Также Politeka писала, что Ани Лорак в странном черном наряде озадачила видом на красной дорожке: "Скупила все мусорные пакеты".