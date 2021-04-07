Украинский певец Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", решился на откровения о женщинах

Как известно, артист уже давно считается настоящим сердцеедом на украинской эстраде. Однако в своем комментарии в программе "Жизнь известных людей" певец признался, что не согласен с амплуа сердцееда, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По словам артиста, он не может разбивать сердца, он наоборот пытается их "склеивать". А любовь поклонниц артист объяснил не своим образом, внешностью с голубыми глазами, а текстами песен, которые становятся близки.

Певец не боится, если внимание к нему станет ниже. Винник не держится за кресло "короля" украинской сцены. Артист откровенно признался, что, наверно, уйдет со сцены сам.

"Кто-то поддерживает себя пиаром. Показывает свое белье, своих детей по всему миру. Или жен. Мне кажется это неважно. Как только не будет у тебя того материала. Как только не будет у тебя той любви. Не будет той искры в глазах, того счастья и того запала. Уже ничего не поможет", - поделился певец.

Видео с комментарием певца собрало почти 30 тысяч просмотров и много комментариев:

"Ворвался как ураган и покорил сердца миллионов украинцев. Молодец ! С ума не схожу по нему, спокойно отношусь к его творчеству. Удачи ему и еще больше фанатов, полные стадионы", "Как не крути, а он настоящая звезда украинского шоу бизнеса, как бы он не старался это отрицать", "Любим - обожаю - за человечность. За талант. За возвращение на родную землю".

Напомним, что Винник занервничал из-за возвращения Дана Балана на "Голос країни", Кароль не сдержалась: "Больше всех...".

Как сообщала Politeka, Винника, скрывающего личную жизнь, сняли в обнимку с известной красоткой, кадры взбудоражили сеть: "Это что-то...".

Также Politeka писала, что Винник на "Голосе країни" пожаловался на Дорофееву, публично набрав Дантеса: "Я за вас переживаю…".