На шоу "Маска" в России, известный певец Филлип Киркоров, который находится в судейской коллегии разрыдался под песню Пугачевой "Любовь похожая на сон"

Как передает Politeka.net, в эфире российской программы "Маска", Филлип Киркоров разрыдался после выхода на сцену героя под маской Ламы. Лама исполнил песню экс-супруги Филлипа Киркорова Аллы Пугачевой "Любовь похожая на сон".

Стоит сказать, что шоу "Маска" в России проходит уже второй сезон. Выступления артистов поражают не только зрителей, но и звездных судей, которые бывают также ранимы. В последнем выпуске, Киркоров, который находится в судьях проекта пустил слезу, и заявил, что под маской - настоящий артист, который смог заглянуть в самую душу.

Киркоров, который явился на съемки в малиновом пиджаке, заявил:

"Так исполнить песню мог только большой, глубокий артист. Несмотря на маску, я все почувствовал, у меня жизнь пронеслась перед глазами. Спасибо Игорю Крутому за эту песню. Спасибо Ламе, что сегодня вернул каждого из нас в свои удивительные воспоминания, которые навсегда останутся в сердце. Люди встречаются, расстаются. Кто-то запоминает только плохое — это их проблемы. Я запоминаю только хорошее", - признался Киркоров.

Также Киркоров рассказал, как была создана эта прекрасная песня. Игорь Крутой наиграл ее, а Пугачева исполнила и записала, чтобы спеть на юбилее Игоря Крутого. "Я тогда понял, что только Алла это может спеть, она такая одна, единственная, великая певица...". Также артист заявил, что этой песне почти тридцать лет.

Ранее мы писали, что Киркоров рассорился с Пугачевой, однако по какой причине произошла размолвка неизвестно. Ранее Пугачева и Киркоров, которые прожили вместе девять лет поддерживали дружеские отношения. Также Киркоров заявлял, что не дружит домами, но испытывает к ней чувство любви и благодарности.

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