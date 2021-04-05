Известный российский певец Филипп Киркоров рассказала о большом огорчении своей дочери

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Киркоров, который является звездным детективом российского шоу «Маска» рассказал, как очередной выпуск расстроил его 9-летнюю дочку Аллу-Викторию.

«Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски 🦄 Сколько слез было пролито @allavictoriyakirkorova. Спасибо, Ира, тебе за твоё творчество и талант! Ты в наших сердцах как самый яркий герой шоу Маска! Ты #иллюзия Аллы-Виктории и разбила ее сердце в 1000 свечей...», - написал артист.

Также Киркоров показал, что его дочка сфотогравировалась с любимым персонажем.

Не остался без снимка и сын Киркорова Мартин-Кристин.

В Сети комментируют пост Киркорова.

«Потрясающий выпуск 😍🥺💔🔥столько эмоций... Жалко конечно, что любимую маску Аллы-Виктории раскрыли», «О том, что Алла-Виктория расстроится, мы подумали сразу, когда было голосование сегодня», «Не грусти Аллочка», «Это всего лишь шоу. Рано илли поздно, это должно было случиться», - пишут в комментариях.

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