Известный украинский шоумен под сценическим именем Дядя Жора рассказал, как дочь едва не попала на удочку маньяка в соцсети

Как передает Politeka.net, в интервью "Зірковому шляху" известный ведущий Вадим Мичковский (Дядя Жора) рассказал, как средняя дочь в соцсети едва не стала жертвой маньяка. По словам шоумена, дочь завела виртуальное знакомство с якобы девочкой (на аватарке стояла фотография ребенка), однако через несколько сообщений стало понятно, что автор паблика вовсе не ребенок.

"В соцсети была фотография девочки, будто такого же возраста. Потом "девочка" спросила адрес, и пригласила погулять. А потом дочь сама поняла, что что-то не то. Это было лето, мы были на даче и подруга просила скинуть фото в купальнике", - рассказывает жена шоумена.

Тогда Устина, так звать дочку шоумена, пришла и показала сообщения, заявив, что девочка очень "странная".

"Когда мы прочитали сообщения, мы поняли, что это вовсе не девочка...", - рассказывает Дядя Жора, - "Тогда мы сами стали вести эту переписку, а также написали, что это мама Устины. Тогда этот пользователь нас заблокировал", - поделились пережитым родители.

Шоумен с женой заявили, что для дочери это был хороший урок.

"Для Устины это был такой урок, она очень испугалась", - в завершение рассказывают родители.

Известно, что у дяди Жоры три дочери, старшая Ульяна, средняя Устина и младшая Амина.

Напомним, что перенесшего инсульт дядю Жору настигло новое несчастье, появились подробности: «Просто в шоке...»

Как сообщала Politeka, беда случилась с женой шоумена Дяди Жоры, кадры после операции: "Отчаивалась, плакала и даже думала..."

Также Politeka писала, что шоумен дядя Жора оказался на грани жизни и смерти, у врачей не осталось выбора: "Полностью отключился и..."