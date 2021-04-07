Автор студии «Квартал 95» Евгений Кошевой празднует свой день рождения

7 апреля известному комику исполнилось 38 лет, и многие друзья, а также коллеги принялись поздравлять его с этим праздником. Среди них оказался и известный рэпер Потап. Он посвятил другу пост на своей странице в Инстаграм, и показал фото, которое вызвало бурную реакцию пользователей Сети.

«Ни пера тебе, ни пуза! Хеппи!» - коротко написал Потап.

При этом он опубликовал снимок, на котором молодой Евгений Кошевой запечатлен с волосами.

«Похож на кошевого, но тот лысый», «С днём рождения», «Лучший», «С днем рождения», «Ого, какой красавчик», «Вот это да», «Я вас обожаю», «А с пером неплохо», «Вот это раритет», «Я думал это Потап в юности», «Гордон в молодости?», «Это жесть», «Еще лохматый», - пишут в комментариях.

Отметим, в последнее время Евгения Кошевого часто упрекают, в том, что он сильно поправился и стал выглядеть хуже. Поэтому пожелание Потапа выглядит особенно актуальным.

Хотя сам Евгений Кошевой признавался, что не отказывает себе в еде и втягивает живот, когда это необходимо, а садиться на диету он не собирается.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" напугал украинцев своей внешностью: «Женёк, ты поправился ужас, лицо уже…»

Как сообщала Politeka, дочь Кошевого из "Квартал 95" принялась поучать украинцев, ошарашив дерзким тоном: "Понятно, девушки?"

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