Сестра покойной Жанны Фриске Наталья обратилась к своему 8-летнему племяннику, с которым ей не дают общаться

Как передает Politeka.net, 7 апреля мальчику исполнилось 8 лет. Из-за постоянных скандалов его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, ограничил общение ребенка с семьей Жанны.

Сестра певицы по случаю дня рождения племянника написала трогательное поздравление в Инстаграм и опубликовала архивное видео с малышом, которого не видела уже очень долго.

«Платоша, наш любимый мальчик. Поздравляем тебя с твоим праздником, хотим тебе пожелать достигать высот во всех твоих начинаниях, мы знаем, ты очень талантливый, и этим ты пошел в свою мамочку», - отметила Наталья, добавив, что Жанна очень любила, когда сын устраивал ей мини-концеты.

«А мы будем ждать, когда ты подрастешь, ты все поймешь, и придешь к нам. Знай, мы тебя любим и всегда помним и ждем тебя», - заявила женщина.

В комментариях поклонники высказали слова сочувствия семье покойной звезды.

«Пусть у Платона будет все хорошо!», «Подрастёт обязательно всё поймёт», «Дай бог скорей бы, чтобы он пришел к бабули и дедули, и к своей замечательной тёте Наташе», «Господи.. как же грустно, что родные не могут видеть своего малыша», - пишут люди.

Напомним, что убитый горем отец Фриске не сдержался, узнав о беременности любовницы Шепелева: "Желаю, чтобы сдох...".

Как сообщала Politeka, вдовец Фриске Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз: в сеть просочилось первое фото малыша.

Также Politeka писала, что вдовец Фриске Шепелев потерял работу и заговорил о бессмысленности жизни: «Жанна не отпускает».