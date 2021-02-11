У шоумена і телеведучого Дмитра Шепелєва, колишнього чоловіка покійної співачки Жанни Фріске останнім часом не найкращий період
Так, шоу Шепелєва "Ти як я" закрилося через низькі рейтинги, а потім він зазнав ще одну невдачу - не пройшов кастинг на новій роботі. І це при тому, що скоро він знову стане татом. Катерина Тулупова чекає від нього дитину. Тому стабільний дохід шоумену дуже потрібен.
У новому пості в Instagram Шепелєв поділився міркуваннями про людське призначення. До таких думок його підштовхнув перегляд з сином Платоном мультфільму "Душа".
"Мені дуже сподобалася думка, що не настільки важлива «Іскра», призначення, скільки задоволення від кожного прожитого дня - щастя адже в дрібницях. Соковита ляпас коучам особистісного зростання, правда?» - зазначив телеведучий.
Також він зізнався, що відчув переживання головного героя.
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«А з іншого боку - життя без мети, без відчуття, що ти зайнятий улюбленою справою, яке вставляє і розбурхує - ну що це за життя, особливо для чоловіка! І тут жаль головного героя мультфільму:» я прожив безглузде життя», - я дуже добре можу зрозуміти", - зазначив Шепелєв.
Користувачі Мережі також звернули увагу на невдачі Шепелєва останнім часом. При цьому пригоди артистта навіть зв'язали з його колишньою дружиною.
«У Діми одні невдачі останнім часом. Неначе Жанна не відпускає. Щастя вам", - написали в коментарях.
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