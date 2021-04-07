Бывшая солистка ВИА Гры и победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос поделилась своим опытом путешествия с маленьким ребенком
Как известно, украинская певица воспитывает двоих детей – 12-летнего Даниэля, которого она родила от шоумена Андрея Джеджулы, и полуторагодовалую Софию, которую звезда родила в браке с Игорем Кучеренко. София еще совсем маленькая, однако недавно Санта решилась отправиться с ней в путешествие: семья полетела отдыхать в солнечный Дубай.
Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Димопулос рассказала о том, что нового она узнала из этой поездки.
«Когда я отправилась с Софи впервые за пределы страны, мне тоже казалось, что она внесёт какие-то новые ограничения в мою жизнь. Оказалось всё с точностью до наоборот!», - призналась певица.
По ее словам, благодаря малышке она смогла попробовать развлечения, на которые не решилась бы без ребенка, ведь они не для взрослых. Также поездка с ребенком научила Санты планировать все более тщательно.
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«Смотреть на мир глазами маленького человека – очень увлекательно. Вы как будто видите по-другому все, что уже видели до этого. Малышка так искренне радуется всему новому вокруг, что я радуюсь вместе с ней!», - добавила звезда.
Она также поделилась совместными фото с Софией. Стоит отметить, что голубоглазая и светловолосая девочка совсем не похожа на свою маму – знойную южанку.
Поклонники Санты тут же отреагировали на ее пост.
«Очень, очень красивенькие девочки», «Такие милые», «Куколки мои», «Вы прекрасная мама! Милые», «Чудная девочка, вся в папу», «Наверное Ваш папа ее родил))) ну копия Вашего супруга», - пишут люди.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".
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